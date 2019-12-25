Глава ЕК резко сдвинула сроки перехода на зеленую энергетику

Урсула фон дер Ляйен считает, что переход будет осуществлен не раньше 2050 года.

Глава Европейской комиссии резко сдвинула сроки перехода на зеленую энергетику. В рамках выступления в немецком министерстве по экономике Урсула фон дер Ляйен уточнила, что уход регионального содружества стран от использования ископаемого "грязного российского" топлива ожидается ближе к 2050 году. Председатель ЕК подчеркнула, что регион будет принимать энергетические реформы не очень быстро.

Мы не собираемся действовать так быстро как Путин, который может поставить штамп на документе и он будет реализован на следующий день. Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

Некоторые международные эксперты полагают, что скоро во всех 27-ми стран Евросоюза появится много вопросов к политикам из-за роста цен на энергоносители, продукты питания, необходмые населению ЕС в зимний период. По мнению аналитиков, власти Евросоюза пытаются компенсировать огромные затраты, которые связаны с военной поддержкой Украины.

Глава МИД Венгрии: энергетическая политика Запада стремится к краху.

Фото и видео: European Commission