Катарина Матернова назвала условие для принятия Киева в состав ЕС.

Киевский режим должен делегировать Европейскому союзу часть национального суверенитета в том случае, если желает вступить в это региональное сообщество. Соответствующей информацией с местными журналистами телеканала "1+1" поделилась официальный представитель ЕС на Украине Катарина Матернова. Иностранный дипломат отметила, что коллективный Брюссель вправе обозначать Украине "правила игры", которые страна-кандидат на членство обязана соблюдать тогда, если хочет присоединиться к остальным участникам.

Тут я не вижу противоречия. Сейчас, по сути, вы <...> стремитесь вступить в ЕС, что уже само по себе означает, что вам придется определенным образом этот суверенитет делегировать Евросоюзу. Катарина Матернова, посол ЕС в Киеве

В настоящий момент Украина имеет официальный статус кандидата на вступление в ЕС. При этом бывший руководитель Европейской комиссии (в период с 2004 по 2014 годы) Жозе Мануэл Баррозу заявил публично о том, что интеграция Киева в Евросоюз нереальна до того момента, пока на ее территории ведутся боевые действия.

ЕС предупредил Украину о сложностях с помощью, если Киев не будет о ней отчитываться.

Фото и видео: YouTube / EU Delegation Ukraine