Киевский режим должен делегировать Европейскому союзу часть национального суверенитета в том случае, если желает вступить в это региональное сообщество. Соответствующей информацией с местными журналистами телеканала "1+1" поделилась официальный представитель ЕС на Украине Катарина Матернова. Иностранный дипломат отметила, что коллективный Брюссель вправе обозначать Украине "правила игры", которые страна-кандидат на членство обязана соблюдать тогда, если хочет присоединиться к остальным участникам.
Тут я не вижу противоречия. Сейчас, по сути, вы <...> стремитесь вступить в ЕС, что уже само по себе означает, что вам придется определенным образом этот суверенитет делегировать Евросоюзу.
Катарина Матернова, посол ЕС в Киеве
В настоящий момент Украина имеет официальный статус кандидата на вступление в ЕС. При этом бывший руководитель Европейской комиссии (в период с 2004 по 2014 годы) Жозе Мануэл Баррозу заявил публично о том, что интеграция Киева в Евросоюз нереальна до того момента, пока на ее территории ведутся боевые действия.
ЕС предупредил Украину о сложностях с помощью, если Киев не будет о ней отчитываться.
Фото и видео: YouTube / EU Delegation Ukraine
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