Катарина Матернова привала Киев бороться с коррупцией.

Получение украинскими властями новой финансовой и военной помощи от Европейского союза может быть затруднено в том случае, если киевский режим не предоставит отчетности по ее использованию и не обеспечат прозрачность этого процесса. Соответствующей информацией с местными журналистами телеканала "1+1" поделилась официальный представитель ЕС на Украине Катарина Матернова.

Если Украина хочет стать членом ЕС, то правильно, если ЕС устанавливает правила игры. Катарина Матернова, посол Украины в ЕС

Посол подчеркнула, что Киев, "помимо военной поддержки, получает очень серьезные поступления в бюджет", и призвала украинцев осознать, что это влечет за собой "определенные требования". По ее словам, если у граждан стран ЕС сложится впечатление, что союз выделяет деньги "без прозрачности, отчетности, то в долгосрочной перспективе такую поддержку будет трудно обеспечить".

Посол ЕС на Украине ждет, что в 2024 году Киев получит доходы от замороженных активов РФ.

Фото и видео: YouTube / EU Delegation Ukraine