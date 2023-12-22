Возле Московского вокзала в Петербурге выявлено 15 нарушителей правил стоянки

На девятерых водителей составили протоколы об административном правонарушении, шестеро отказались предъявлять документы.

Сотрудники комитета по транспорту Петербурга и ГИБДД провели рейд по выявлению нарушителей правил парковки в зоне действия дорожных знаков 3.27-3.30 "Остановка/стоянка запрещена". Инспектировали зону у Московского вокзала, где установлены дорожные знаки 3.27 "Остановка запрещена", сообщили 22 мая в пресс-службе Смольного.

В ходе рейда выявили 15 нарушителей. На девятерых водителей составили протоколы об административном правонарушении, шестеро отказались предъявлять документы. Против них возбуждены административные производства. Все нарушители заплатят штраф в размере 3 тыс. рублей.

Район у Московского вокзала – место скопления машин, особенно в часы прибытия и отправления пассажирских поездов. Многие водители останавливаются на автобусных остановках, что затрудняет движение общественного транспорта.

По итогам прошлого года с этой территории эвакуировали 72 транспортных средства, а за прошедшие четыре месяца 2024-го – 21 автомобиль. На Лиговском проспекте работает стационарный комплекс автоматической фиксации административных правонарушений, при помощи которого за 2024 год вынесено 13 тыс. постановлений.

Активно работают по маршрутам возле Московского вокзала и передвижные комплексы автоматической фиксации административных правонарушений "Паркон – А" и "Дозор – М3", которыми зафиксированы нарушения и вынесены 1,4 тыс. постановлений, при этом показатель за весь 2023 год на данном участке дороги составляет 1288 постановлений. Пресс-служба Смольного

Ранее мы рассказывали о том, что скончавшийся 17 лет назад житель Петербурга получил 13 штрафов за неправильную парковку.

Фото: Piter.TV