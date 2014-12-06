На Московском вокзале в Петербурге девушка устроила скандал. Она назвала себя террористкой

Нарушительница порядка была доставлена в дежурную часть, где в ее отношении составили два административных протокола.

20-летняя девушка из Крыма устроила на Московском вокзале в Петербурге скандал. Она сказала, что в ее багаже находится бомба. Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО 17 октября.

На входе при прохождении металлодетектора сотрудники вокзала попросили девушку пропустить ее ручную кладь через ленту интроскопа. Однако пассажирка отказала в просьбе, начала себя агрессивно вести и заявила, что на вокзале "не имеют право проверять ее продукцию".

Нарушительница порядка была доставлена в дежурную часть, где в ее отношении составили два административных протокола.

Ранее мы рассказывали о том, что петербурженка задержана за курение на борту самолета, летевшего в Калининград.

Фото: Piter.TV