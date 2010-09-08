Петербурженка задержана за курение на борту самолёта, летевшего в Калининград

В отношении петербурженки составлен административный протокол.

Прилетевшая из Северной столицы в Калининград пассажирка забыла задержана в аэропорту из-за курения в самолёте. Об этом сообщила пресс-служба МВД на транспорте по Северо-Западу.

Установлено, что 40-летняя женщина закрылась в туалете на борту и выкурила сигарету. Бортпроводницы почувствовали запах табачного дыма и передали информацию в аэропорт Храброво.

В отношении петербурженки составлен административный протокол. Ей необходимо заплатить штраф в размере от 1 тыс. рублей.

Ранее мы сообщили о том, что в Пулково у пассажирки обнаружили швейцарские часы за 6 млн рублей.

Фото: Piter.TV