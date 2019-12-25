В Пулково у пассажирки обнаружили швейцарские часы за 6 млн рублей

Они не были задекларированы, поэтому россиянке может грозить штраф и лишение свободы.

Незадекларированные швейцарские часы Patek Philippe могут обернуться для пассажирки штрафом и лишением свободы. В Пулково у 49-летней женщины, прилетевшей из США транзитом через Турцию таможенники выявили швейцарские часы, стоимость изделия оценивается почти в 6 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба ФТС.

Инспекторы остановили россиянку в "зеленом" коридоре и в ходе проведения таможенного осмотра заметили у неё на руке дорогостоящие часы, выполненные из белого металла и инкрустированные камнями. Женщина пояснила, что это подарок супруга и о необходимости его декларирования она не знала. Таможенная экспертиза установила модель часов – Annual Calendar Comlications. Изделие выполнено из золота 750 пробы с бриллиантами и сапфировым стеклом.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст. 226.1 УК РФ. За контрабанду ювелирных изделий россиянке грозит крупный штраф и до 7 лет лишения свободы.

В августе 800 кг гашиша изъяли у контрабандистов таможенники в Ленобласти.

Фото: ФТС