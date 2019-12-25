Мститель в маске Бэтмэна развесил презервативы на авто нарушителей парковки

Мужчина разместил надутые белые шарики, в основном, между капотом и лобовым стеклом машин.

В Петербурге местный житель решил наказать нарушителей парковки, развесив на их автомобилях надутые презервативы. В сети появились фотографии с места событий.

Чтобы остаться анонимным петербуржец надел маску Бэтмена. На кадрах видно, что мститель решил наказать водителей, которые припарковали свои автомобили на газонах. Мужчина надул презервативы и развесил белые шарики, в основном, между капотом и лобовым стеклом машин.

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб