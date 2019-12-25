Улицу Рубинштейна сделают пешеходной по выходным и праздникам

Правило вступает в силу с октября.

В четверг, 23 сентября, стало известно, что улицу Рубинштейна сделают пешеходной на выходные и праздники. Об этом сообщила "Фонтанка".

С октября на главную "артерию" города смогут попасть только те, кто живет и работает на улице, инвалиды, машины, занимающиеся обслуживанием предприятий и автомобили "Почты России". На улице будет организована платная парковка. Смольный занимается разработкой вариантов организации платных парковочных мест. Для жителей могут ввести цифровые пропуски. Также Рубинштейна будут патрулировать, чтобы поддерживать порядок среди гуляющих.

Ранее мы писали, что на главной улице баров Петербурга начался эксперимент по саморегулированию.

Фото: Piter.TV