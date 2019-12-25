На главной улице баров Петербурга начался эксперимент по саморегулированию

Владельцы баров объединились в некоммерческое партнерство.

В среду, 9 сентября, стало известно, что владельцы общепита на улице Рубинштейна решились объединиться в "Союз развития культуры питания и сохранения исторического наследия улицы Рубинштейна". Сейчас учредителями выступают шесть заведений, до конца года число участников увеличится до тридцати, сообщила "Фонтанка".

По замыслу, такой союз позволит навести порядок и снизить накал страстей с местными жителями. Сообщается, что инициативная группа наняла охранное предприятие, четыре сотрудника которой будут патрулировать улицу по пятницам и субботам с 20 вечера до 6 утра. Они разгоняют машины, которые встают напротив домов и включают на полную мощность музыку. Если дебош не прекращаются, вызывают полицию. Уже сейчас на улице стало спокойнее.

Кроме того, скоро заработает горячая линия. Она будет активна по будням с 10.00 до 19.00. В случае, если появится потребность пожаловаться на нарушителей ночью, председателей ТСН и ТСЖ снабдят контактами главы отряда ЧОП.

Союз также будет следить за выполнением принятого кодекса, например, не вылезали за допустимые границы летних террас, не допускали шума, соблюдали чистоту. Создатели союза попросили чиновников организовать на улице Рубинштейна зону платной парковки и создать опорный пункт полиции, чтобы сотрудникам ЧОП не приходилось подолгу ждать на подмогу стражей порядка.

Чем в итоге завершится история, пока неизвестно.

Ранее мы писали, что на Рубинштейна появилась фреска с Довлатовым.

Фото: Piter.TV