На Рубинштейна появилась фреска с Довлатовым

Закрасят ли изображение, пока неясно.

Днем в воскресенье, 6 сентября, в арке дома №20 на улице Рубинштейна появилась фреска с писателем Сергеем Довлатовым.

Художник Олег Лукьянов рассказал "Невским Новостям", что хотел завершить изображение ко дню смерти публициста, но доделать работу получилось только вчера. Лукьянов отметил, что недавно в арке покрасили стены, а электрощитки остались грязными, так на одном из них и появилась фреска. По мнению художника, работа вышла чистой и аккуратной, знак электробезопасности был сохранен.

Напомним, что Сергей Довлатов родился 3 сентября 1941 года, а умер 24 августа 1990-го. С 1944 года он проживал в доме № 23 на Рубинштейна.

Ранее мы писали, что в Петербурге пройдет посвященный Сергею Довлатову фестиваль.

Фото: открытые источники