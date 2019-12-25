В Петербурге пройдет посвященный Сергею Довлатову фестиваль

"День Д" пройдет 5-6 сентября.

Сегодня, 3 сентября, Сергею Довлатову могло исполниться 79 лет. Фестиваль, посвященный писателю, пойдет 5 и 6 сентября.

"День Д" посвятят "бронзовому веку" русской культуры – творчеству в 1960-70-е годы. В мероприятиях поучаствуют Лев Лурье, Валерий Шубинский, Никита Елисеев, Валерий Дымшиц, Ольга Хрусталева, Полина Барскова и другие. В том числе и писатель Дмитрий Быков, который многие годы отказывался от участия в фестивале из-за своей нелюбви к Довлатову. Быков расскажет в своей лекции о "Высоцком и Бродском".

Фестиваль проходит в Петербурге с 2016 года.

Ранее мы писали, что "День Д" в этом году посвятят "бронзовому веку" русской культуры.

Фото: "День Д" | фестиваль Довлатова/ VK