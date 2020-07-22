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"День Д" в этом году будет посвятят "бронзовому веку" русской культуры
Сегодня, 17:20
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nadezhda_sib

"День Д" в этом году будет посвятят "бронзовому веку" русской культуры

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3 сентября Сергею Довлатову исполнилось бы 79 лет.

Стало известно, как в этом году пройдет фестиваль, посвященный дню рождения писателя Сергея Довлатова. Об этом рассказала руководитель проекта Анастасия Принцева в беседе с "Петербургским дневником". 

Основной темой в этом году станут 1960-1970е годы — "бронзовый век" русской культуры. Формат фестиваля будет зависеть от ситуации с коронавирусом. 

В худшем случае организаторы проведут онлайн-конференцию с русским поэтом Дмитрием Бобышевым и писателем Александром Генисом, которые, как и ранее Довлатов, проживают в США. Если ситуация позволит, то проведут экскурсии и квесты. 

Мероприятия пройдут 5 и 6 сентября. Некоторые события также могут провести 3 сентября ― в день рождения Довлатова. 

Фото: "День Д" | фестиваль Довлатова/ VK 

Теги: день д, довлатов, фестиваль
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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