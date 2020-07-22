"День Д" в этом году будет посвятят "бронзовому веку" русской культуры

3 сентября Сергею Довлатову исполнилось бы 79 лет.

Стало известно, как в этом году пройдет фестиваль, посвященный дню рождения писателя Сергея Довлатова. Об этом рассказала руководитель проекта Анастасия Принцева в беседе с "Петербургским дневником".

Основной темой в этом году станут 1960-1970е годы — "бронзовый век" русской культуры. Формат фестиваля будет зависеть от ситуации с коронавирусом.

В худшем случае организаторы проведут онлайн-конференцию с русским поэтом Дмитрием Бобышевым и писателем Александром Генисом, которые, как и ранее Довлатов, проживают в США. Если ситуация позволит, то проведут экскурсии и квесты.

Мероприятия пройдут 5 и 6 сентября. Некоторые события также могут провести 3 сентября ― в день рождения Довлатова.

Фото: "День Д" | фестиваль Довлатова/ VK