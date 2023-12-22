Скончавшийся 17 лет назад житель Петербурга получил 13 штрафов за неправильную парковку

Ему назначили штрафы в 3 тыс. рублей.

Петербуржец, который умер 17 лет назад, получил 13 штрафов за неправильную парковку. Об этом сообщила руководитель Объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева 21 мая.

Мировому судье судебного участка №81 с апреля по май 2024 года поступило 13 протоколов в отношении жителя Петербурга по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания). Мужчина был неоднократно подвергнут административному наказанию по ст. 37-2 (платная парковка) Закона города от 12.05.2010 №273-70. Ему назначили штрафы в 3 тыс. рублей.

Итак, Окунев Леонид Петрович, 1925 года рождения, что, в общем, никого не смутило. Суд, понятное дело, разобрался и шесть дел уже прекратил, поскольку Леонид Петрович умер 17 лет назад. Дарья Лебедева, руководитель Объединенной пресс-службы судов Петербурга

В комитет по транспорту Петербурга суд написал: "Лицо, в отношении которого должностные лица Комитета составляют протоколы, скончалось 17 лет назад. Просим принять к сведению".

Ранее мы рассказывали о том, что количество парковочных мест для людей с инвалидностью вырастет в Петербурге.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)