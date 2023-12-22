На Краснопутиловской улице опрокинулся самосвал с песком

На место ДТП прибыли две машины реанимации.

На Краснопутиловской улице опрокинулся самосвал при съезде с ЗСД. Авария произошла сегодня, 22 мая. Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП. Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте".

В результате случившегося на проезжей части оказалась гора песка. Проезд в районе аварии возможен по двум полосам из трех. На место ДТП прибыли две машины реанимации. Подробности уточняются, информация о пострадавших выясняется.

Ранее мы писали, что в аварии на автодороге "Роговицы – Калитино" погибли оба водителя.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб