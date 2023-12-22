В аварии на автодороге "Роговицы – Калитино" погибли оба водителя

Столкновение произошло по неустановленной причине.

В Волосовском районе проводится проверка по факту смертельного ДТП на автодороге "Роговицы – Калитино", в котором погибли два водителя. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

На 6 км автодороги "Роговицы – Калитино" 21 мая в 20:15 по неустановленной причине произошло столкновение автомобиля Lifan X60 под управлением 52-летней женщины и Nissan Teana по управлением 42-летнего мужчины, который двигался по встречке. Мужчина был ранее лишён водительского удостоверения.

В результате ДТП водители обоих автомобилей от полученных телесных повреждений скончались на месте происшествия.

Также накануне в ДТП на Приморском шоссе погиб 59-летний водитель.

Фото: ВКонтакте/ Авто Волосово