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В ДТП на Приморском шоссе погиб 59-летний водитель
Сегодня, 10:50
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В ДТП на Приморском шоссе погиб 59-летний водитель

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По предварительным данным, смерть наступила по естественной причине до момента аварии.

В Курортном районе Санкт-Петербурга вечером 21 мая произошло смертельное ДТП с участием 59-летнего водителя. Об этом рассказали в пресс-службе МВД.

На 3-м км Приморского шоссе в 18:05 водитель автомобиля ИЖ, двигаясь по Приморскому шоссе от Сестрорецка  к поселку Солнечное, съехал с дороги вправо и наехал на опору дорожного знака. Машина от удара перевернулась.

В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия. По предварительным данным, смерть наступила по естественной причине до момента аварии.

Ранее в  Ленобласти в аварии погибли двое, пострадал четырехлетний ребенок.

Фото: Piter.tv

Теги: приморское шоссе, смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, ДТП,

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