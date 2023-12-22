В ДТП на Приморском шоссе погиб 59-летний водитель

По предварительным данным, смерть наступила по естественной причине до момента аварии.

В Курортном районе Санкт-Петербурга вечером 21 мая произошло смертельное ДТП с участием 59-летнего водителя. Об этом рассказали в пресс-службе МВД.

На 3-м км Приморского шоссе в 18:05 водитель автомобиля ИЖ, двигаясь по Приморскому шоссе от Сестрорецка к поселку Солнечное, съехал с дороги вправо и наехал на опору дорожного знака. Машина от удара перевернулась.

В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия. По предварительным данным, смерть наступила по естественной причине до момента аварии.

Ранее в Ленобласти в аварии погибли двое, пострадал четырехлетний ребенок.

Фото: Piter.tv