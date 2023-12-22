Клиенты СберСтрахования стали в 1,5 раза чаще приобретать страховки для бегунов

Половину полисов спортсмены оформили в апреле

Клиенты СберСтрахования в январе — апреле 2024 года оформили 5 тыс. полисов "Спортивная защита" для занятий бегом. Это на 47% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Полис "Спортивная защита" защищает от травм при занятиях более чем 300 видами спорта как на любительском, так и на профессиональном уровне. В одном договоре можно указать до пяти видов спорта, а застраховать — до 30 человек.

Спрос на полисы, предлагающие защиту на случай травм при беге, традиционно растёт ближе к тёплому времени года. В апреле 2024 года клиенты оформили 2,5 тыс. таких страховок — столько же, сколько за все три предыдущих месяца. В прошлом году наблюдалась аналогичная динамика — тогда в апреле было оформлено 1,7 тыс. договоров, включающих занятия бегом.

Бег – один из самых популярных видов спорта в нашей стране. Начать им заниматься довольно легко – нужно желание, свободное время и пара удобных кроссовок. Несмотря на свою простоту, бег не исключает травм, с ними сталкиваются как профессиональные спортсмены, так и любители. Если неприятность произойдёт, страховой полис обеспечит компенсацию, которая поможет быстрее восстановиться и вернуться к любимому занятию. А те, кто 1 июня побежит Зелёный Марафон, могут быть уверены в поддержке от СберСтрахования и не переживать о непредвиденных ситуациях на дистанции. Это поможет сосредоточиться на забеге, достичь поставленных целей и получить удовольствие от состязания. Александр Абрамов, исполнительный директор СберСтрахования

Благотворительный Зелёный Марафон Сбера в этом году пройдёт в 11-й раз. В Санкт-Петербурге центром мероприятия станет Приморский парк победы (Крестовский пр., 23). Все участники забега застрахованы компанией СберСтрахование от травм на время забега. Страховой полис не нужно оформлять отдельно, он включён в пакет участника. Страховая сумма для каждого из спортсменов составляет 500 тысяч рублей. Если страхового случая не удалось избежать, то участнику нужно обратиться в любую из медицинских зон, которые оборудованы на маршруте, получить помощь и справку о состоянии здоровья. После этого позвонить на номер 900 и рассказать оператору о произошедшем. Специалист сориентирует по дальнейшим шагам и даст подробные инструкции по получению компенсации.

Фото: пресс-служба Сбера