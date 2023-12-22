Канал незаконной миграции ликвидирован в Петербурге

Была пресечена деятельность преступной группы, участники которой создали "агентство занятости" и занимались фиктивной регистрацией иностранных граждан на территории РФ.

СОБР Росгвардии в Петербурге ликвидировал масштабный канал незаконной миграции. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ Росгвардии 22 мая.

Была пресечена деятельность преступной группы, участники которой создали "агентство занятости" и занимались фиктивной регистрацией иностранных граждан на территории РФ. Кроме того, приезжим выдавались миграционные документы, в том числе – трудовые патенты и сертификаты о знании русского языка.

Офис "агентства" находился в одном из домов по Учительской улице. С марта 2022 года участники преступной группировки легализовали несколько тысяч незаконных мигрантов. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее на территории Ломоносовского района Ленобласти полиция во взаимодействии с сотрудниками Росгвардии провела профилактический рейд по соблюдению миграционного законодательства. В общей сложности проверили более 700 граждан.

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти