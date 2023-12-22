В Ленинградской области полиция провела миграционный рейд

В общей сложности полицейские проверили более 700 граждан, четверть из которых оказалась иностранцами.

На территории Ломоносовского района Ленобласти полиция во взаимодействии с сотрудниками Росгвардии провела профилактический рейд по соблюдению миграционного законодательства. Об этом рассказали в пресс-службе МВД.

Проверке подверглись места массового пребывания граждан стран ближнего зарубежья и концентрации иностранной рабочей силы на стройплощадках и промышленных объектах, расположенных в районе Волхонского шоссе.

В общей сложности полицейские проверили более 700 граждан, четверть из которых оказалась иностранцами. Большинство мигрантов находились в России легально, но у трети иностранцев были выявлены нарушения миграционного законодательства, в связи с чем их доставили в отделы полиции для привлечения к административной ответственности.

Мигранты, совершившие наиболее грубые нарушения, будут подвергнуты выдворению за пределы РФ с запретом въезда на территорию нашей страны на несколько лет.

Ранее в Петербурге полицейские перекрыли крупный канал нелегальной миграции.

Видео: МВД