Пятеро злоумышленников из числа иностранцев находятся за пределами РФ. Решается вопрос об объявлении их в розыск.

В Петербурге полицейские перекрыли крупный канал нелегальной миграции. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как установили правоохранители, в состав организованной группы входило 18 граждан РФ и государств ближнего зарубежья. Соучастники создали три юридических лица, через которые предоставляли услуги по фиктивной постановке на миграционный учет и получению трудовых патентов.

Чаще всего злоумышленники оформляли иностранцам регистрацию на адреса жителей Петербурга, чьи аккаунты на портале Госуслуг были взломаны, а собственники жилья не подозревали о совершенных от их имени действиях. На сегодняшний день выявлено 10 таких аккаунтов. Миграционные документы фигуранты подделывали, используя фальшивые бланки.

По предварительным данным, за 2023 год через созданные подозреваемыми фирмы были легализованы более 7000 иностранных граждан. Стоимость их услуг варьировалась от 27 000 до 35 000 рублей с человека. Средний криминальный заработок одного участника группы мог доходить до миллиона рублей в месяц.

Следственные органы возбудили два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 272 и 322.1 УК РФ. Пятеро злоумышленников из числа иностранцев находятся за пределами РФ. Решается вопрос об объявлении их в розыск.

Также в Петербурге продолжается расследование уголовного дела в отношении старшего участкового уполномоченного полиции, обвиняемого в получении взяток. Согласно версии следствия, с февраля 2023 по апрель 2024 года он получил от предпринимателя, занимающегося продажей железнодорожных и авиабилетов, примерно 70 тыс. рублей.

Видео: Telegram/ Ирина Волк