Мигранты платили до 20 тысяч рублей за поддельные документы, на основании которых они могли жить и работать в России.

В Москве пресекли деятельность по организации незаконной миграции. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, мигранты платили от трех до 20 тысяч рублей за поддельные документы, на основании которых они могли жить и работать в России. Предварительно установлено, что злоумышленники изготавливали миграционные карты с поддельными отметками о пересечении государственной границы, отрывные части бланков уведомлений о прибытии иностранных граждан в место пребывания, документы о временной регистрации и трудовые договоры.

Организаторов незаконной деятельности задержали по местам временного проживания в московских квартирах. В ходе обысков полицейские изъяли поддельные миграционные документы, оборудование для их производства, печати, штампы и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Краснодарском крае предотвратили двойное убийство.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА