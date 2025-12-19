Злоумышленник заплатил 1,5 млн рублей предполагаемому исполнителю преступления.

В Краснодарском крае предотвратили двойное убийство. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, злоумышленник решил избавиться от родственников, чтобы не делить с ними наследство. Он заплатил 1,5 млн рублей предполагаемому исполнителю преступления, чтобы тот организовал убийство двоюродного брата и его супруги. Один миллион рублей подозреваемый передал в качестве задатка.

Сотрудники полиции задержали злоумышленника в пригороде города Анапы. На основании собранных сотрудниками полиции материалов следственными органами возбуждено уголовное дело.

Видео: МВД России