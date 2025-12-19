В Подмосковье из частной коллекции украли 104 картины на сумму свыше 32 млн рублей

Совершить преступление вору помогла бывшая сотрудница потерпевшей организации.

Сотрудники российских правоохранительных органов задержали подозреваемых в краже более сотни картин из частной коллекции в Московской области на сумму свыше 32 миллионов рублей. Соответствующей информацией с журналистами поделилась официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в социальных сетях. Она пояснила, что оперативникам удалось установить местонахождение подозреваемых, где те и были задержаны. Во время обыска в квартире были найдены пропавшие предметы.

В МВД отметили, что злоумышленник перелез через забор научного института в Подмосковье, затем поднялся по пожарной лестнице на чердак. Далее мужчина взломал дверной замок и проник внутрь помещения. Там вору приглянулась коллекция живописи, которая принадлежала ученому. В противоправных действиях грабителю помогала знакомая. Женщина ранее работала в организации и знала о месте хранения картин и способе отключения сигнализации.

Чтобы вынести 104 полотна, подозреваемому потребовалось несколько раз возвращаться на место преступления. Ущерб превысил 32 миллиона рублей. Ирина Волк, пресс-секретарь МВД РФ

По факту произошедшего ведется уголовное дело по статье 158 УК РФ о краже. Фигурант расследования отправлен под стражу. Его сообщница сейчас находится под домашним арестом.

Фото и видео: МВД России