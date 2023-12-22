Посол ЕС на Украине ждет, что в 2024 году Киев получит доходы от замороженных активов РФ

Катарина Матернова

Европейский союз может предоставить киевскому режиму первый перевод денежный средств из доходов от замороженных в странах регионального сообщества российских активов до конца 2024 года. Соответствующей информацией с местными журналистами телеканала "1+1" поделилась официальный представитель ЕС на Украине Катарина Матернова. Таким образом посол отреагировала на вопрос о том, когда деньги могут быть использованы на нужды ВСУ. Она пояснила, что речь пойдет от тех процентов, которые будут заработаны от российских средств в ЕС.

Я очень надеюсь, что в этом году мы сможем предоставить Украине заработанные проценты [с замороженных активов РФ], то есть не саму сумму [активов], а то, что эти деньги зарабатывают. Это около [€]3 млрд, такая оценка сейчас. Уже поступают предложения по этому поводу, и страны - члены ЕС это обсуждают. Катарина Матернова, посол Украины в ЕС

Катарина Матернова добавила, что в Евросоюзе ведут учет поступлений от замороженных российских активов. Дипломат добавила, что в ЕС уже предоставил Киеву финансовую помощь на €100 млрд и выделил еще более €30 млрд на поддержку Вооруженных сил Украины.

В Молдавии назвали условие принятия страны в Евросоюз.

Фото и видео: YouTube / EU Delegation Ukraine