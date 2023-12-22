США продолжают консультироваться с партнерами по G7 по конфискации активов РФ

Ведант Патель не смог предоставить публично обновленные сведения по теме.

В американском внешнеполитическом ведомстве продолжают консультироваться с партнерами по "Большой семерке" (G7) по вопросу конфискации замороженных российских для того, чтобы этот процесс соответствовал правовой системе. С подобным утверждением во время своего выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне выступил заместитель официального представителя Госдепа США Ведант Патель. Иностранный чиновник прокомментировал просьбу СМИ оценить высказывание государственного секретаря США Энтони Блинкена о том, что администрация хочет воспользоваться предоставленными Конгрессом новыми полномочиями, позволяющими властям произвести конфискацию.

Я не буду называть сроки, могу лишь сказать, что мы продолжаем тесно консультироваться не только с Конгрессом, но и с другими партнерами по Группе семи и в Европе, чтобы убедиться, что мы рассматриваем эти процессы, которые будут соответствовать их правовой системе, а также нашей. Ведант Патель, зампресс-секретаря Госдепа США

Напомним, что Европейский союз, Канада, США и Япония заморозили финансовые и имущественные активы России в размере около 300 миллиардов долларов после начала специальной военной операции. Из этого количества примерно пять или шесть миллиардов долларов находятся на территории США.

США не намерены выстраивать отношения с Сирией без политического урегулирования в стране.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State