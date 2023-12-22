США не намерены выстраивать отношения с Сирией без политического урегулирования в стране

Ведант Патель перечислил ожидания США от Дамаска.

В американском внешнеполитическом ведомстве не будут нормализовывать отношения с Сирией и режимом президента Башара Асада до того момента, пока власти в Дамаске не достигнут прогресса на пути к политическому урегулированию в стране. Соответствующей информацией поделился во время своего выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне заместитель официального представителя Госдепа США Ведант Патель.

Мы последовательно взаимодействуем с членами Лиги арабских государств, призывая их оказывать давление и подталкивать режим Асада к значимым изменениям. Ведант Патель, зампресс-секретаря Госдепа США

США намерены добиться консульского доступа к арестованному в РФ американцу Блэку.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State