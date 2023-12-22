США намерены добиться консульского доступа к арестованному в РФ американцу Блэку

Ведант Патель прокомментировал ситуацию, в которой оказался Гордон Блэк.

В американском внешнеполитическом ведомстве намерены продолжать добиваться консульского доступа к арестованному нм территории России по обвинению в краже гражданину США Гордону Блэку. Соответствующей информацией поделился во время своего выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне заместитель официального представителя Госдепа США Ведант Патель. Чиновник пояснил, что власти невероятно серьезно относятся к безопасности своих граждан за границей.

Исходя из соображений конфиденциальности, могу сказать только, что в этом деле по-прежнему существуют определенные ограничения. В связи с этим обстоятельством Госдепартамент продолжает добиваться консульского доступа. Пока нам не удалось его получить. Ведант Патель, зампресс-секретаря Госдепа США

В правоохранительных структурах рассказали журналистам ТАСС о том, что Гордон Блэк признал свою вину и сотрудничает со следствием. В настоящее время иностранцу предъявлено обвинение в краже со значительным ущербом (по пункту "в" части 2 статьи 158 УК РФ). Согласно сведениям от правительства в Вашингтоне, мужчина пойман во Владивостоке 2 мая. Он является штаб-сержантом Сухопутных войск, которого расквартировали в Республике Корея. После завершения службы американец поехал во Владивосток для того, чтобы навестить там россиянку, с которой у него были романтические контакты.

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State