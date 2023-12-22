Жан Рено обретает необычного друга в трейлере фильма "Мой пингвин"

В мире фильм выйдет 16 августа, в России - 12 сентября.

На YouTube-канале RoadsideFlix опубликован трейлер нового французского фильма "Мой пингвин", главную роль в котором исполнил Жан Рено ("Леон", "Багровые реки"). Картина выйдет на большие экраны мировых кинотеатров 16 августа. По сюжету персонаж спасает жизнь пингвина, найденного на местном побережье. В результате птица становится настоящим другом для мужчины. Вскоре об этой трогательной истории узнают миллионы пользователей социальных сетей. Это делает пингвина по прозвищу ДинДим становится звездой Интернета. Он отказывается покидать свою человеческую семью, чем вызывает интерес научных деятелей. Ученые решают забрать животное для исследования его поведения. Однако его друг решает вернуть птицу домой.

Напомним, что история описывает реальную ситуацию о птице и простом рыбаке, ставшими неразлучными друг для друга. Режиссером ленты заявлен Дэвид Шурманн. Сценарий проекта написали Кристен Лазарян и Паулина Лагуди Ульрих. Оператором картины заявлен Энтони Дод Мэнтл, известный зрителям по таким проектам как "127 часов", "Миллионер из трущоб". В актерский состав ленты вошли Андриана Барраса, Росио Эрнандес, Николас Франселла, Алексия Мойано. Музыку к "Моему пингвину" написал Фернандо Веласкес. Официальная премьера фильма на территории России состоится 12 сентября.

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Фото и видео: YouTube / RoadsideFlix