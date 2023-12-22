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Белый дом не уточнил, поедет ли Байден на встречу по Украине в Швейцарии

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Джон Кирби не смог раскрыть подробности графика главы США по поездкам.

Американская администрация при президенте Джо Байдене пока не уточняет, намерен ли глава государства принять личное участие в конференции по Украине, запланированной на 15-16 июня в швецарском городе Бюргенштоке. Соответствующее заявление на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

На этот счет мне нечего сказать применительно к его графику.

Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Правительство в Вашингтоне и ранее отказывалось пояснить СМИ, собирается ли Байден участвовать в мирной конференции в Швейцарии, предлагая им ждать дальнейшего развития событий. Это совещание фактически увязано странами коллективного Запада по времени с датами предстоящего саммита "Большой семерки" (G7), который пройдет на территории Италии  с 13 по 15 июня. Предполагается, что Джо Байден посетит встречу "семерки" на высшем уровне.

Белый дом считает преждевременными разговоры о ситуации в Европе в свете покушения на Фицо.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television

Теги: белый дом, джо байден, джон кирби, формула мира, швейцария
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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