У Обводного канала снесут девять зданий ради строительства жилого комплекса

По выданному согласованию на участке построят "здание сложной формы, с максимальной высотой постройки 33 метра", также предусмотрены встроенные помещения и подземная парковка.

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Петербурга согласовал строительство жилья на Заозерной улице. Возведут многоквартирный дом, пишет "Деловой Петербург" 22 мая.

В рамках проекта демонтируют пять неисторических и еще три корпусов. Кроме того, одно здание воссоздадут с поднятием уровня конька на 1 метр. По словам градозащитников, территорию по большей части зачистили весной и летом 2023 года.

По выданному согласованию на участке построят "здание сложной формы, с максимальной высотой постройки 33 метра", также предусмотрены встроенные помещения и подземная парковка. Помимо этого, появится детский сад.

Площадь территории под застройку составляет около 14 тыс. "квадратов". Участок ограничен кирпичной оградой вдоль Заозерной улицы, промышленными зданиями и недавно возведенными жилыми комплексами "Евроинвест" и RBI. Эксперты предполагают, что стоимость территории оценивается в 1,1 млрд рублей.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)