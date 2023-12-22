На проспекте Тореза построят ледовый дворец

Ледовая арена будет предназначена для проведения спортивных и массовых мероприятий.

В Выборгском районе построят ледовую арену. Соответствующее решение о целевом предоставлении ООО "Ледовые дворцы" земельного участка на проспекте Тореза приняли в рамках рабочего совещания губернатора Петербурга с членами городского правительства, сообщили 20 мая в пресс-службе Смольного.

Ледовая арена будет предназначена для проведения спортивных и массовых мероприятий. Объект включит два зала с ледовыми полями, трибуны на 500 зрителей, тренажерный зал и зал хореографии. Комплекс также намерены использовать для тренировок команд хоккеистов и фигуристов, проведения соревнований, массового катания петербуржцев.

После завершения работ инвестор передаст в собственность города объект общей площадью не менее 150 "квадратов". Комплекс закрепят за Центром физической культуры, спорта и здоровья Выборгского района.

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Фото: пресс-служба комитета по инвестициям Петербурга