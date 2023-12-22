Академия парусного спорта появится в "Горской"

Напомним, туристический поток после открытия "Горской" может составить свыше 1,3 млн человек в год.

На рабочем совещании губернатора Петербурга с членами городского правительства 20 мая одобрили целевое предоставление региональной спортивной общественной организации "Яхт-клуб Санкт-Петербурга" земельного участка для строительства объекта водного спорта в поселке Лисий Нос. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

Инвестор планирует построить здание Академии парусного спорта, где расположатся отделения для швертботов и крейсерских яхт, ангар для хранения судов и объекты коммунального обслуживания.

Будущий объект водного спорта запланирован инвестором в рамках реализации проекта "Санкт-Петербург Марина". Всесезонный курорт создается в рамках федеральной программы "Пять морей и озеро Байкал" и национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Губернатор Петербурга

Напомним, туристический поток после открытия "Горской" может составить свыше 1,3 млн человек в год. В рамках проекта создадут 7 тыс. рабочих мест.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)