На Финском заливе стартовал Чемпионат России по парусному спорту

За несколько суток планируется провести 12 гонок.

Накануне, 12 сентября, стартовал ежегодный Чемпионат России по парусному спорту. За 4 дня организаторы намерены провести в акватории Финского залива 12 гонок на новейших высокотехнологичных лодках класса SB20.

Со всей страны на один из самых важных чемпионатов стеклось около сотни профессиональных яхтсменов и атлетов с 30-ю водными экипажами. В этом году честь своих регионов будут отстаивать спортсмены из Москвы, Московской области, Саратова, Челябинска, Севастополя, Владивостока и Калининграда. Среди них в том числе будут выступать участники и призеры Олимпийских игр и российских международных состязаний.

Фото: Всероссийская Федерация Парусного Спорта