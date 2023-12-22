Яхтсмены проведут презентацию парусного спорта в Петербурге

Каждый желающий сможет пообщаться с представителями парусного спорта. Им расскажут, какие возможности есть в Петербурге для занятий парусным спортом.

В Петербурге яхтсмены проведут презентацию парусного спорта. Спортсмены выступят перед жителями Северной столицы 25 мая с 12:00 до 18:00 в галерее Art & Market в ТРЦ "Галерея". Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Выставка пройдет в рамках проекта проекта "Фото. Парус. Жизнь". Выставка имеет благотворительный характер. Ее организовали петербургские спортсмены. Собранные на мероприятии деньги направят в фонд AdVita.

Посетители узнают о городских парусных школах для взрослых и детей. Участниками выставки станут парусные ассоциации, клубы и школы. Каждый желающий сможет пообщаться с представителями парусного спорта. Им расскажут, какие возможности есть в Петербурге для занятий парусным спортом. Также гостям покажут несколько короткометражных фильмов о современном национальном классе MX700 и о истории создания национального крейсерской-гоночного класса "Л-6". На выставке покажут тренажер виндсерфера и даже настоящий спасательный плот, в котором можно будет сделать несколько фотографий.

Ранее мы писали, что полторы тысячи петербуржцев приняли участие в акции по озеленению города.

Фото: Pxhere