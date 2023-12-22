Полторы тысячи петербуржцев приняли участие в акции по озеленению города

Специалисты Комитета по благоустройству определили для весенней акции 30 территорий.

В Петербурге завершились весенние посадки деревьев и кустарников с участием горожан. За время этой традиционной акции было высажено 600 деревьев и порядка 700 кустарников, рассказали в Смольном.

Специалисты Комитета по благоустройству определили для весенней акции 30 территорий. В каждом районе города были места, где горожане могли своими руками высадить растения. В список вошли Александровский сад, парк Интернационалистов, парки Сосновка, Полежаевский и Южно-Приморский, Колпинский парк на острове Чухонка, Овсянниковский сад.

Сажали традиционные для петербургского климата виды – дуб, ель, березу, липу, сирень и рябину. Инвентарь и посадочный материал предоставляли работники зеленого хозяйства города. Специалисты показывали, как правильно обращаться с саженцами.

Следующие посадки с участием жителей теперь состоятся осенью этого года. Всего в 2024 году на городских территориях зеленых насаждений специалистами садово-парковых предприятий запланирована посадка 10 тысяч деревьев и 115 тысяч кустарников.

Сквер на улице Орджоникидзе приведут в порядок. Прогулочное пространство превратится в яблоневый сад.

Фото: Смольный