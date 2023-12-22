Туристический кластер "Санкт-Петербург Марина" начнут реализовывать в 2025 году

Он войдет в федеральный проект "Пять морей", в рамках которого построят курортные зоны на Балтийском, Азовском, Черном, Каспийском, Японском морях и озере Байкал.

Туристический кластер "Санкт-Петербург Марина" на территории бывшей строительной площадки "Горская" начнут реализовывать к 2025 году. Он войдет в федеральный проект "Пять морей", в рамках которого построят курортные зоны на Балтийском, Азовском, Черном, Каспийском, Японском морях и озере Байкал. Об этом 28 марта сообщили в пресс-службе Смольного.

Объем инвестиций в "Пять морей" – более 1 трлн рублей. Большая часть трат – внебюджетные средства.

Планируется создание более 61 тыс. новых рабочих мест. Одним из крупнейших элементов проекта должен стать туристический кластер "Санкт‑Петербург Марина". Градоначальник отметил, что благодаря нему Петербург как мировая туристическая столица сможет открыть новые туристические объекты.

Площадь кластера "Санкт‑Петербург Марина" составит 160 га. На них разместят общественные зоны, спортивно-социальные объекты, образовательный центр, эллинг для всесезонного хранения и ремонта яхт, судов, историческую верфь "Полтава". Гостиницы курорта будут рассчитаны на 7 тыс. номеров.

Общий объем инвестиций в проект "Санкт‑Петербург Марина" запланирован в размере 210 млрд рублей. Из них 165 млрд – средства инвесторов на создание объектов туристской инфраструктуры. Работы завершат в 2029 или 2030 году.

Ранее мы рассказывали о том, что Путин удивился турпотоку в Петербурге.

Фото: пресс-служба Смольного