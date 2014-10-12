Эксперт Классен: "Санкт-Петербург Марина" активизирует возвратный туризм

Территория комплекса будет включать благоустроенные набережные, зоны отдыха, действующий круглый год бассейн, детский спортивный центр, искусственное море для тренировок и другие объекты инфраструктуры.

Эксперт по туризму Ольга Классен убеждена, что создание круглогодичного морского курорта "Санкт-Петербург Марина" в районе Горская значительно расширит туристический потенциал Северной столицы, пишет "Петербургский дневник".

По мнению эксперта, рост стоимости зарубежного и российского пляжного отдыха делает подобный проект актуальным и привлекательным для посетителей. Она напоминает, что всего десять лет назад Калининград не ассоциировался с морским досугом, однако теперь это популярное направление среди путешественников. Ольга Классен полагает, что аналогичный успех ждет и петербургский курорт.

Курорт "Санкт-Петербург Марина" является частью крупнейшего туристического проекта современной России — "5 морей и озеро Байкал". Территория комплекса будет включать благоустроенные набережные, зоны отдыха, действующий круглый год бассейн, детский спортивный центр, искусственное море для тренировок и другие объекты инфраструктуры.

Классен подчеркнула важность нового курорта как стимула для повторного посещения Северной столицы туристами.

Открытие „Санкт-Петербург Марины" создаст дополнительный повод вновь приехать в город тем, кто уже знаком с основными достопримечательностями, и привлечёт новую аудиторию, включая иностранных гостей, пояснила Ольга Классен.

Фото: ООО "Ваухаус"