Путин удивился турпотоку в Петербурге

Президент РФ отметил, что Петербург является мировым центром туризма, при этом в стране занимает только третье место.

На совещании по вопросу создания Федеральных круглогодичных курортов 28 марта президент РФ Владимир Путин поинтересовался у губернатора Петербурга, по какой причине город занимает не первое место в стране по спросу у туристов, уступая Москве и Краснодарскому краю. Их разговор транслировали на телеканале "Россия 24".

Президент РФ отметил, что Петербург является мировым центром туризма, при этом в стране занимает только третье место. Градоначальник сообщил, что "у нас холодное море по сравнению с Краснодарским краем. Тем не менее, мы развиваем инфраструктуру", и пообещал, что с созданием кластера "Горская" Петербург выбьется в лидеры по турпотоку в РФ.

Напомним, круглогодичный морской курорт "Горская" займет площадь 179 га, а объем инвестиций в его создание составит 200 млрд рублей. Предполагается, что кластер сможет принять более 1,3 млн туристов в год.

На территории "Горской" планируется развитие всесезонного бассейна, водных аттракционов, гостиничной инфраструктуры, яхт-клуба и марины для яхт.

Фото: Piter.TV