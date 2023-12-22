Инвестиции в курорт "Горская" превысят 200 млрд рублей

По словам руководителя, бюджет проекта предусматривает вложения в инфраструктуру.

Объём инвестиций в строительство круглогодичного морского курорта на территории бывшей строительной площадки "Горская" в курортном районе Петербурга достигнет 200 млрд рублей. Об этом информирует "Деловой Петербург" со ссылкой на председателя городского комитета по инвестициям Ивана Складчикова.

По словам руководителя, бюджет проекта предусматривает вложения в инфраструктуру. В настоящее время рассматривается возможность привлечения федерального и регионального сопфинансирования. Планируется создание курортного города площадью 179 га, способного принимать более 1,3 млн туристов ежегодно. На его территории предполагается развитие всесезонного бассейна, водных аттракционов, гостиничной инфраструктуры, яхт-клуба и марины для яхт.

Складчиков отметил, что создание нового курортного кластера в Приморском районе Петербурга позволит создать несколько тысяч рабочих мест с высокими заработными платами. Кроме того, реализация проекта способствует увеличению туристического потока и развитию региона в целом, что поможет городу укрепить свои позиции в качестве одного из ключевых рекреационных центров России.

В пресс-службе Смольного добавили, что макет проекта туристического кластера "Горская" будет представлен на Московской выставке-форуме "Россия" в рамках тематической недели "Петербург комфортный", проходящей с 11 по 17 марта.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)