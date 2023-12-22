Новую базу отдыха построят на берегу Вуоксы в Ленобласти

Покупатели смогут сдавать дома в аренду.

Строительная компания Inreit планирует возведение базы отдыха на берегу Вуоксы в Ленинградской области. Здесь будет построено 63 дома, площадь каждого из которых около 70 кв.м. Для каждого такого объекта выделят участок площадью 600 кв.м. Об этом сообщил "Деловой Петербург".

Покупатели смогут сдавать дома в аренду. УК застройщика Visioner Property Group будет заниматься арендой и эксплуатацией объектов. Внутри посёлка также возведут прачечную, ресторан с домом администратора и другие строения. Отдельно будет представлен банный комплекс.

Планируется, что посёлок достроят в I квартале 2025 года. Общий объем инвестиций в этот проект составит около 650 млн рублей, а стоимость одного дома не будет менее 12,4 млн рублей.

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Фото: Telegram / Александр ДроZденко