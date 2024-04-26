Завершено проектирование энергоснабжения для курорта "Санкт-Петербург Марина"

Завершена разработка проектной документации по внешнему энергоснабжению будущего курортного комплекса "Санкт-Петербург Марина". Данную информацию озвучил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в рамках своего традиционного еженедельного обращения к жителям города.
Проектная схема полностью готова и прошла все необходимые согласования в соответствующих инстанциях. В ближайшее время мы направим документы в Министерство энергетики Российской Федерации для включения в общероссийскую схему электроэнергетических систем и инвестиционную программу компании "Россети", сообщил глава города.
Федеральные власти подтвердили готовность участвовать в софинансировании проекта "Санкт-Петербург Марина". Санкт-Петербургу был одобрен специальный казначейский кредит для реализации данного масштабного проекта.
Ранее сообщалось, что студенты архитектурных вузов Петербурга разработали концепции развития трёх площадок в Ленобласти.
Фото: freepik
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