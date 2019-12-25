Искусственное озеро намерены создать на территории курорта "Санкт-Петербург Марина" в Горской

Подробности местоположения и размеров будущего озера, а также самих островов пока отсутствуют.

На территории комплекса "Санкт-Петербург Марина" планируется создание искусственного водоема с островами и сигнальными башнями, что следует из протокола публичных слушаний. Подробности местоположения и размеров будущего озера, а также самих островов пока отсутствуют.

Жители близлежащих районов выразили обеспокоенность проектом строительства магистрали, утверждая, что оно негативно скажется на их комфортности проживания, потребуется расширение существующих улиц и приведёт к изъятию части земель. Дополнительно жители предложили скорректировать зонирование участка, предназначенного для туристического кластера, переведя его из категории ТД5 в категорию ТД1-3, мотивируя это отсутствием четких ограничений параметров застройки. Отдельно граждане подняли вопрос размещения школы вблизи туристического центра, считая необходимым пересмотреть данное решение.

Документ предусматривает общую площадь гостиничных корпусов в объеме 427 469 квадратных метров. Важно отметить, что в гостиницах предусмотрено ограничение на организацию кухонь — они займут не более 10% от общего числа номеров. Традиционная школа на территории не предусмотрена, взамен власти планируют организовать Академию парусного спорта, где дети смогут заниматься различными видами водного спорта.

Курорт общей площадью 160 гектаров станет местом размещения общественных пространств, спортивных объектов, образовательного центра, исторического судостроительного комплекса "Полтава", яхт-клуба и студии киноиндустрии. Планируется возведение экстремального парка, водоемов с озером, детского научно-исследовательского центра и развлекательных площадок. Проект предполагает размещение гостиниц с общим числом номеров около семи тысяч единиц.

Ранее мы сообщили о том, что памятник Пушкину на площади Искусств отремонтируют за 7,5 млн рублей.

Фото: Правительство Петербурга