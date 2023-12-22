В СЗФО число желающих получить кредит на частное строительство растёт с начала года в среднем на 20% в месяц

Лидерами по востребованности жилищных кредитов на частное строительство остаются Санкт-Петербург, Ленинградская, Калининградская и Вологодская области.

За 4 месяца 2024 года на Северо-Западе более чем в два раза вырос спрос на ипотеку для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доля ИЖС в общей структуре ипотечного портфеля Сбербанка в СЗФО достигла 16%.

Лидерами по востребованности жилищных кредитов на частное строительство остаются Санкт-Петербург, Ленинградская, Калининградская и Вологодская области. В Северной столице и Ленобласти сосредоточено более 70% всего финансирования и 60% от количества выданной в СЗФО ипотеки ИЖС за этот период.

Всего с января по апрель 2024 года жители Северо-Запада оформили в Сбере жилищные кредиты на ИЖС на 16 млрд рублей. Это в 2,5 раза больше, чем за этот же период в прошлом году. Из них 8,5 млрд приходятся на Санкт-Петербург (рост в 2,6 раза), ещё 2,6 млрд – на Ленинградскую область (рост в 2,4 раза).

Эксперты уверены: в связи с ограничениями на первичном и вторичном рынках и меньшей стоимостью частных домов индивидуальное строительство сохранит высокую востребованность. Кроме того, популярность индивидуального строительства связана с возможностью оформить ипотеку по льготным программам: в апреле их доля в выдачах на ИЖС практически достигла 100%. А также взять такую ипотеку сегодня можно без дополнительного обеспечения на период стройки. И при кредитовании есть возможность выбирать — строить дом самостоятельно или с подрядчиком.

Полные условия предоставления ипотеки на ИЖС можно посмотреть на сайте Сбера.

Фото: unsplash