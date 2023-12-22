Тьерри Мариани напомнил о праве на безопасность для России и Украины.

Москва не представляет угрозы ни для Франции, ни для ЕС, но поставки дальнобойных вооружений Украине странами коллективного Запада лишь затягивают региональный конфликт на Украине. Соответствующее заявление сделал европейский депутат из Франции, член Европейского парламента и кандидат на выборах в ЕП в июне Тьерри Мариани в эфире радиостанции Sud Radio.

Россия ищет безопасности. Я думаю, что сегодня необходимо срочно искать мира. Пришло время восстановить диалог, это не наш конфликт. Я желаю мира, чтобы наконец в этом регионе наступил долгосрочный мир. Украина имеет право на безопасность, Россия имеет право.... Тьерри Мариани, евродепутат

Европеец также указал журналистам на то, что, не верит в риск российской ядерной угрозы. Однако в том случае, если члены НАТО вступят в конфликт, то это может иметь серьёзные последствия для мира.

Евродепутат Мариани: резолюция о терроризме подталкивает Европу к войне с Россией.

Фото и видео: YouTube / Sud Radio