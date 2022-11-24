Евродепутат Мариани: резолюция о терроризме подталкивает Европу к войне с Россией

Тьерри Мариани уверен, что ЕП ставит желания украинского президента выше интересов региона.

Европейский депутат из Франции Тьерри Мариани считает, что резолюция Европарламенте "о стране-террористе" подталкивает Европу к войне с Россией вместо того, чтобы искать пути мирного урегулирования украинского кризиса. Соответствующее заявление политик сделал в своем видеообращении на YouTube-канале. Специалист напомнил сторонникам о том, что в настоящее время Евросоюз исчерпал все законные и правовые средства вмешательства в конфликт. Об этом говорят уже девять введенных против Москвы санкционных пакетов. Спикер добюавил, что по отношению к России сейчас применяется такое давление, которое раньше не решались использовать ни против "Талибана" (запрещенная на территории РФ террористическая организация), ни против других боевиков.

Что нам остаётся после того, как все санкции против Москвы исчерпаны? Остаётся война. Вот к чему нас подталкивают инициаторы этой резолюции, ставя желания Зеленского выше интересов французского народа. Тьерри Мариани, европейский депутат

Политик добавил, что лишь 5 из 27 стран ЕС приняли такое решение, а Европарламент навязывает европейским странам внешнюю политику, которой они не хотят придерживаться.

Европарламент признал Россию "государством – спонсором терроризма".

Фото и видео: YouTube / Thierry Mariani