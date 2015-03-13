Данная резолюция не несет каких-либо прямых юридических последствий для Евросоюза.

Европарламент признал Россию "государством – спонсором терроризма" из-за спецоперации на Украине. Соответствующую резолюцию приняли по итогам голосования на пленарной сессии в Страсбурге.

Документ поддержали 494 депутата Европарламента. 58 депутатов проголосовали против. Еще 44 воздержались. Как сообщает "РИА Новости", данная резолюция не несет каких-либо прямых юридических последствий для Евросоюза. При этом она может широко использоваться в медийной и политической среде ЕС для продвижения конкретных политических позиций

Ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что у ЕС нет права уставать от помощи Киеву.

Видео: europarl.europa.eu