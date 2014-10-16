Глава МИД Украины Кулеба заявил, что у ЕС нет права уставать от помощи Киеву

Чиновник призвал внедрить десятый пакет санкций против России.

Глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба заявил, что у Евросоюза нет морального и политического права уставать от помощи киевскому режиму. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе онлайн-брифинга главы МИД, опубликованного в социальных сетях. Он призвал коллег из-за границы объявить о новом, десятом по счету антироссийском санкционном пакете, который должен стать "максимально мощным".

Если мы, украинцы, не устали, остальная Европа не имеет ни морального, ни политического права уставать. Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Напомним, что издание Politico со ссылкой на собственные источники в дипломатических кругах писала о том, что Евросоюз в рамках девятого пакета ограничений в отношении Москвы может расширить список граждан РФ, против которого будут введены санкции.

Глава МИД Украины обвинил Россию в "голодных играх".

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России как экстремистская и террористическая социальная сеть) / Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine