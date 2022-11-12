Глава МИД Украины обвинил Россию в "голодных играх"

Дмитрий Кулеба рассказал о ситуации с "зерновой сделкой".

Глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба обвинил Россию в "голодных играх", которые страна устраивает по вопросу продления "зерновой" сделки. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе своего выступления перед журналистами на полях камбоджийского саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Иностранец потребовал от международных партнеров и членов АСЕАН оказывать на Москву давление по вопросу.

Я призываю всех членов АСЕАН использовать все возможные методы, чтобы помешать России играть в голодные игры со всем миром. Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

По мнению украинского дипломата, одно лишь присутствие Москвы в зерновой сделке "недостаточно".

Кулеба: За терактом в акватории Севастополя стоят "люди доброй воли".

Фото и видео: YouTube / ВИОН