Глава МИД Украины рассказал виновных в совершении теракта.

За терактом в акватории Севастополя стоят "люди доброй воли". Такого мнения придерживается украинский министр по иностранным делам Дмитрий Кулеба, о чем дипломат сообщил в интервью испанской радиостанции Cadena SER. Он ответил на вопрос иностранного журналиста о том, кто ответственен в террористической атаке на гражданские и военные корабли Черноморского флота в акватории региона.

Люди доброй воли. Дмитрий Кулеба, глава МИД РФ

Напомним, что еще 29 октября российское министерство по обороне сообщило о том, что киевский режим организовал теракт в отношении Черноморского флота и гражданских судов, которые находились на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. В военном ведомстве пояснили, что в атаке принимали участие морские беспилотники британские специалисты.

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Фото и видео: YouTube / Hora 25